Стойко выдержала фотосессию: Михалкова вышла в свет с дочерью
Михалкова посетила кинопремию «Золотой орел» вместе с дочкой Лидией
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Актриса заметно похудела с момента последнего посещения светского мероприятия.
Актриса Анна Михалкова получила награду на кинопремии «Золотой орел» за главную женскую роль в киноленте Анны Меликян «Чувства Анны». На мероприятие она отправилась вместе с дочерью Лидией. Девочка стойко держалась во время фотосессии на красной дорожке, а звездная мама посвятила награду всем своим детям.
«Это кино — высказывание, призыв „Любите друг друга!“ Я благодарна всем, кто посмотрел этот фильм и кто не посмотрел… И спасибо, мама! А награду эту посвящаю своей младшей дочке Лиде, и детям Нади — Нине и Ване», — заявила со сцены знаменитость.
Актриса и ее дочка облачились в черный цвет для посещения кинопремии.
Для выхода в свет мама и дочка облачились в черное. Михалкова надела черное платье, которое выигрышно подчеркнуло ее фигуру. Интересной деталью ее образа стали приспущенные плечи, которые немного оголяли декольте. Дочь же позировала в того же цвета пиджаке на белую рубашку.
К слову, в фильме «Чувства Анны» Михалкова сыграла работницу провинциальной шоколадной фабрики, которая неожиданно начала слышать голоса инопланетян. Они предупреждали ее об опасности, которая грозила всему человечеству.
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