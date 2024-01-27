Стойко выдержала фотосессию: Михалкова вышла в свет с дочерью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Михалкова посетила кинопремию «Золотой орел» вместе с дочкой Лидией

Стойко выдержала фотосессию: Михалкова вышла в свет с дочерью

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Актриса заметно похудела с момента последнего посещения светского мероприятия.

Актриса Анна Михалкова получила награду на кинопремии «Золотой орел» за главную женскую роль в киноленте Анны Меликян «Чувства Анны». На мероприятие она отправилась вместе с дочерью Лидией. Девочка стойко держалась во время фотосессии на красной дорожке, а звездная мама посвятила награду всем своим детям.

«Это кино — высказывание, призыв „Любите друг друга!“ Я благодарна всем, кто посмотрел этот фильм и кто не посмотрел… И спасибо, мама! А награду эту посвящаю своей младшей дочке Лиде, и детям Нади — Нине и Ване», — заявила со сцены знаменитость.

амамамАктриса и ее дочка облачились в черный цвет для посещения кинопремии.© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Для выхода в свет мама и дочка облачились в черное. Михалкова надела черное платье, которое выигрышно подчеркнуло ее фигуру. Интересной деталью ее образа стали приспущенные плечи, которые немного оголяли декольте. Дочь же позировала в того же цвета пиджаке на белую рубашку.

К слову, в фильме «Чувства Анны» Михалкова сыграла работницу провинциальной шоколадной фабрики, которая неожиданно начала слышать голоса инопланетян. Они предупреждали ее об опасности, которая грозила всему человечеству.

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