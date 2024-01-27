Ощутили свободу: в Польше выросла преступность из-за потока мигрантов с Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Rzeczpospolita: украинцы в Польше стали чаще садиться за руль в нетрезвом виде

Ощутили свободу: в Польше выросла преступность из-за потока мигрантов с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Умение в таких количествах выпить алкоголь украинцев шокировало даже местную полицию.

С увеличением в Польше количества мигрантов с Украины возросла преступность в стране. Об этом рассказала обозреватель Гражина Завадка для газеты Rzeczpospolita. Она отметила, что от поведения украинцев в шоке даже местная полиция, видевшая многое.

Так, в Польше после начала спецоперации по защите Донбасса оказалось более двух миллионов украинцев. Многие из них часто садятся за руль в нетрезвом состоянии. В доказательство Завадка привела статистику.

«Всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тысячи больше, чем в предыдущем. За десятилетие рост увеличился в пять раз (с 3,5 тысяч в 2013 году). Чаще всего из-за масштабов миграции преступления совершали украинцы», — привела она данные статистики.

Польская полиция каждый раз, когда «ловит» нетрезвого украинца за рулем, шокирована от того, насколько высокая концентрация алкоголя в крови. При этом за нарушение судебных запретов к ответственности были привлечены 518 мигрантов. Вместе с тем журналистка вспомнила историю, когда полиция задержала мужчину из Украины, который попытался уйти от правоохранителей на своем автомобиле, но не справился с управлением и перевернулся на дороге. Позже выяснилось, что у него в крови концентрация алкоголя равна 3,6 промилле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине хотят лишать гражданства получивших паспорт России украинцев.

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