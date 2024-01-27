Волочил ногу: Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами

Поклонники актера понадеялись, что костыли и лед на коленке — это лишь детали образа для съемок.

Голливудский актер Киану Ривза не на шутку перепугал своих поклонников. Его заметили на улице Лос-Анджелеса на костылях и с ледяным компрессом на колене, сообщил журнал People.

В тот момент знаменитость находился на съемочной площадке фильма «Удача». И до сих пор пока неизвестно, действительно ли Ривз получил травму или это всего лишь его образ. Он был одет в костюм, сильно похожий на одежду, которую носил его герой Джон Уик из одноименной киносерии. На нем был темно-серый тренч, элегантная белая рубашка, брюки и галстук. Представители актера пока не выходили на связь и не давали комментариев.

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К слову, если действительно окажется, что Ривза травмировался, для него это не станет поводом впасть в депрессию. Ведь в жизни он переживал куда более тяжелые моменты. Так, в 1993 году он потерял лучшего друга — актера и музыканта Ривера Феникса. Трагедия произошла возле известного голливудского музыкального клуба The Viper Room: 23-летняя звезда сериала «Останься со мной» упал в обморок и скончался после приема смеси наркотиков.

Кроме того, он долгие годы пытался помочь сестре Ким вылечиться от лейкемии, и ему это удалось. А в 1999 году потерял своего ребенка. Актриса Дженнифер Сайм родила уже мертвого младенца. А через два года и сама погибла.

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