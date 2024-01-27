Волочил ногу: Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

People: актера Ривза заметили на костылях на съемках

Волочил ногу: Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами

Фото: www.globallookpress.com / ImagePress Agency / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поклонники актера понадеялись, что костыли и лед на коленке — это лишь детали образа для съемок.

Голливудский актер Киану Ривза не на шутку перепугал своих поклонников. Его заметили на улице Лос-Анджелеса на костылях и с ледяным компрессом на колене, сообщил журнал People.

В тот момент знаменитость находился на съемочной площадке фильма «Удача». И до сих пор пока неизвестно, действительно ли Ривз получил травму или это всего лишь его образ. Он был одет в костюм, сильно похожий на одежду, которую носил его герой Джон Уик из одноименной киносерии. На нем был темно-серый тренч, элегантная белая рубашка, брюки и галстук. Представители актера пока не выходили на связь и не давали комментариев.

Звезда «Мандалорца» Педро Паскаль появился на «Золотом глобусе» с рукой в гипсе

К слову, если действительно окажется, что Ривза травмировался, для него это не станет поводом впасть в депрессию. Ведь в жизни он переживал куда более тяжелые моменты. Так, в 1993 году он потерял лучшего друга — актера и музыканта Ривера Феникса. Трагедия произошла возле известного голливудского музыкального клуба The Viper Room: 23-летняя звезда сериала «Останься со мной» упал в обморок и скончался после приема смеси наркотиков.

Кроме того, он долгие годы пытался помочь сестре Ким вылечиться от лейкемии, и ему это удалось. А в 1999 году потерял своего ребенка. Актриса Дженнифер Сайм родила уже мертвого младенца. А через два года и сама погибла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти зарубежных фильмах, снятых в России.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Им будет трудно»: США разработали для Украины новую стратегию
7:30
Волочил ногу: Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами
7:12
Ощутили свободу: в Польше выросла преступность из-за потока мигрантов с Украины
7:11
Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
6:55
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
6:50
«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино

Сейчас читают

«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино
«Это и твоя награда»: Безруков вспомнил умершего друга после получения «Золотого орла»
Измены — не помеха: Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса