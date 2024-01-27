Все позади: упавшую на соревнованиях фигуристку Симонову выписали из больницы

Спортсменка поблагодарила всех переживающих за ее здоровье.

Фигуристка Мария Симонова, которая сильно ударилась головой об лед во время короткой программы на всероссийских соревнованиях за приз президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы, выписалась из больницы.

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо. дивлена, что так много людей написали и поддержали, еще раз огромное вам спасибо», — привел слова фигуристки ее фан-аккаунт в Telegram.

К слову, о падении стало известно пару дней назад. После него спортсменка встала и продолжила выступление. Лишь по завершению номера с 17-летним партнером Марком Бреславским она обратилась за помощью к медикам.

Ее отправили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В теменной области фигуристки оказалась гематома мягких тканей. Также у нее нашли ушиб бедра. Но теперь все позади. Фигуристка готова к новым победам.

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