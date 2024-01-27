Музыкантов группы «Би-2» этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации

Участников группы «Би-2» Леву* и Шуру этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации из страны. Об этом сообщает агентству РИА Новости генеральный консул России в Таиланде в Пхукете Владимир Соснов.

В ближайшие дни музыкантов планируют отправить в Бангкок в Центр временного содержания Иммиграционного бюро полиции Таиланда. А вот после семерых участников группы депортируют из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что задержали музыкантов «Би-2». Предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2» Лева и Шура задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.

Неужели, песенка беглых музыкантов наконец спета? Для этих людей, вероятнее всего, не существует слова «Родина».

Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.