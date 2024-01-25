Предавшие Россию участники группы «Би-2»* задержаны в Таиланде

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Песенка беглых музыкантов наконец спета?

Предавшие Россию участники группы «Би-2»* задержаны в Таиланде

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2»* Лева* и Шура задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщает агентство ТАСС после общения с туристической полицией.

Неужели, песенка беглых музыкантов наконец света? Для этих людей, вероятнее всего, не существует слова «Родина». Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.

После того, как они приехали в РФ на Суперкубок России по футболу, граждане выступили против их деятельности — все оставшиеся концерты в стране были отменены. Вскоре Лева и Шура пошли еще дальше — начали оскорблять память Дня Победы и всего русского народа, в это время находясь в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерты Максима Галкина* в Таиланде массово отменяют. Опальный комик сбежал из России за границу после начала СВО. В своих выступлениях он резко негативно высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

* — признан иноагентом в РФ

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