Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге

Какие важные документы и решения будут рассматриваться на встрече?
Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 29 января в Санкт-Петербурге Высшего Госсовета Союзного государства. Такое заявление обнародовано на сайте Кремля.
«В заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства примут участие Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», — говорится в анонсе.
В ходе заседания лидеры двух стран подведут итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Вместе с тем на заседании планируется утвердить похожий документ на очередной трехлетний период.
Участники заседания Высшего Госсовета также собираются принять множество важных решений, направленных на наращивание взаимодействия в конкретных областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности об обновленной военной доктрине Белоруссии. В документе определяются союзники республики: Россия в рамках Союзного государства, страны ОДКБ и СНГ. Также Минск огласил список недружественных стран.
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