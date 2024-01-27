Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Какие важные документы и решения будут рассматриваться на встрече?

Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 29 января в Санкт-Петербурге Высшего Госсовета Союзного государства. Такое заявление обнародовано на сайте Кремля.

«В заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства примут участие Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», — говорится в анонсе.

В ходе заседания лидеры двух стран подведут итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Вместе с тем на заседании планируется утвердить похожий документ на очередной трехлетний период.

Участники заседания Высшего Госсовета также собираются принять множество важных решений, направленных на наращивание взаимодействия в конкретных областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности об обновленной военной доктрине Белоруссии. В документе определяются союзники республики: Россия в рамках Союзного государства, страны ОДКБ и СНГ. Также Минск огласил список недружественных стран.

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