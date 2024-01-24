Белоруссия огласила список недружественных стран

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

В Белоруссии назвали недружественными страны Прибалтики, США, Польшу и Украину

Белоруссия огласила список недружественных стран

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Состав «недоброжелателей» страны никого не удивит.

Стали известны подробности об обновленной военной доктрине Белоруссии. Список недружественных стран и союзников огласил в интервью госагентству БелТА заместитель начальника факультета Военной академии республики по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генштаба Вооруженных сил Андрей Богодель.

Он сообщил, что к работе над документом привлекли не только Минобороны Белоруссии, но и другие ведомства, включая Минэкономики и Минюст страны.

«Мы четко знали, кто наши союзники. Точно так же мы четко знали, на каких направлениях могут возникнуть те или иные нюансы. Но сегодня мы говорим об адресности», — отметил Богодель.

Он сообщил, что в список недружественных для Белоруссии стран вошли: НАТО, США, Великобритания, страны Прибалтики, Польша и Украина.

Также в новой военной доктрине четко определяются союзники Беларуси: это Россия в рамках Союзного государства, страны ОДКБ и СНГ.

Ранее 5-tv.ruсообщал, что Белоруссия в новой военной доктрине приравнивает атаку на союзников к нападению на страну.

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