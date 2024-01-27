«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 33 0

Психотерапевт Данилова: чувство зависти стоит «легализовать»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Отрицательные эмоции можно перенаправить в другое русло.

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз кому-то завидовал. Это чувство невероятно расстраивает и всегда вызывает самые неприятные ощущения. Но корить себя за зависть не стоит. Как справиться с отрицательными эмоциями и разобраться с их природой 5-tv.ru рассказала семейный психотерапевт, бизнес-тренер Елена Данилова.

Сперва эксперт отметила, что раздражение чужим «триумфом» обычно основывается на трех «китах». Во-первых, конечно, оно представляет из себя стремление к чему-то конкретному. Примечательно, что порой истинные желания могут подавляться как осознанно, так и бесконтрольно.

Вторым «китом» является непонимание, почему другой человек обладает определенной вещью в то время, как «у меня» ее нет. Третье же — это недоброжелательное отношение к так называемому «сопернику».

«Зависть — это часто про глубокое ощущение сравнения, про ощущение несправедливости, комплекс неполноценности. Зависть — это ревность к чужому успеху», — объяснила специалист.

Признаков этого неприятного чувства существует несколько. Обычно человек начинает скрыто радоваться, когда у знакомого или близкого что-то не получается и не выходит.

Он начинает раздражаться, лишь мельком услышав о чужих победах, а также часто обесценивает достижения окружающих, считая их «недостойными» и просто слишком удачливыми.

Однако, несмотря на весь негатив, психотерапевт считает зависть огромным источником энергии и силы.

«Я очень рекомендую зависть легализовать. Зависть нам помогает вспомнить ту затерявшуюся цель, которую мы по каким-либо причинам забыли», — подчеркнула наша собеседница.

К тому же это ощущение помогает людям вдохновиться, осознать, что они тоже способны достичь желаемой цели, как и другие. Обиду и раздражение возможно трансформировать в радость, счастье и уверенность в себе. Перенаправить в энергию злости, которая будет не разрушать, а подталкивать, рождать целеустремленность и смелость.

Елена Данилова подчеркнула, что причина зависти чаще всего кроется между внутренним «хочу» и «могу».

«Поэтому первое — это легализовать зависть. Признать: „Да, завидую“. И найти триггер, чему я завидую конкретно. То есть, увидеть потребность», — советует эксперт.

Затем следует честно посмотреть на свои «могу». Сначала необходимо разрешить себе отрицательные эмоции, чтобы после они перенаправлялись в счастливое осознание своих возможностей.

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