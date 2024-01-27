«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open

|
Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Девушка поблагодарила свою команду и близких за поддержку на турнире.

«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open

Фото: Reuters / CIRO DE LUCA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не верила в собственную вторую победу на Australian Open. Таким образом она прокомментировала свою победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в финале состязаний, передает Sports.ru.

Девушка поздравила своего оппонента с достойным выступлением. Соболенко добавила, что у китайской теннисистки впереди еще множество побед. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

«Спасибо организаторам турнира, всем, кто помогал мне в эти две недели. Спасибо моей команде, которая всегда остается на моей стороне, несмотря ни на что. Огромное спасибо моей семье за все, что они сделали. И спасибо болельщикам за такую поддержку», — заявила спортсменка.

Новак Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, первая ракетка России Даниил Медведев обыграл представителя ФРГ Александра Зверева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. В финале он встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция
18:28
«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open
18:12
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
17:56
МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда
17:51
Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире
17:40
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Сейчас читают

«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
«Оттуда мне передал»: актриса Изабель Эйдлен об общении с умершим дедушкой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса