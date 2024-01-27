Прозвучал полуденный выстрел из пушки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 93 0

В этом году залп с Нарышкина бастиона дал ветеран войны Зиновий Меркин.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

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Прорыв блокады Ленинграда

В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Кадрами с торжественного мероприятия делится 5-tv.ru. В этом году залп с Нарышкина бастиона дал ветеран войны Зиновий Меркин.

Блокада Ленинграда стала одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. За 900 дней, в которые Ленинград подвергся оккупации фашистов, на город было выпущено почти 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 170 тысяч авиабомб.

В 1942 году ленинградцы выпустили для фронта 60 танков, 692 орудия, 1558 минометов, 2831 пулемет, 35,5 тысячи автоматов и 827 тысяч снарядов. Работали библиотеки, школы. В театрах ставили спектакли. После страшной блокадной зимы 1941–1942 годов по городским улицам пошли трамваи. Приближением победы над врагом был каждый день, прожитый мужественным Ленинградом.

Подвиг Ленинграда — один из самых ярких и высоких подвигов советских людей и СССР. Символ нашей славы и нашей скорби.

Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».

Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.

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