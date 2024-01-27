Прозвучал полуденный выстрел из пушки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

В этом году залп с Нарышкина бастиона дал ветеран войны Зиновий Меркин.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Кадрами с торжественного мероприятия делится 5-tv.ru. В этом году залп с Нарышкина бастиона дал ветеран войны Зиновий Меркин.
Блокада Ленинграда стала одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. За 900 дней, в которые Ленинград подвергся оккупации фашистов, на город было выпущено почти 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 170 тысяч авиабомб.
В 1942 году ленинградцы выпустили для фронта 60 танков, 692 орудия, 1558 минометов, 2831 пулемет, 35,5 тысячи автоматов и 827 тысяч снарядов. Работали библиотеки, школы. В театрах ставили спектакли. После страшной блокадной зимы 1941–1942 годов по городским улицам пошли трамваи. Приближением победы над врагом был каждый день, прожитый мужественным Ленинградом.
Подвиг Ленинграда — один из самых ярких и высоких подвигов советских людей и СССР. Символ нашей славы и нашей скорби.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».
Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.
- 27 янв
- «История помнит»: Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады
- 27 янв
- Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
- 27 янв
- 125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
- 27 янв
- «Искру надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек
- 27 янв
- На Манежной площади начал работу интерактивный проект «Улица жизни»
- 26 янв
- «Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге
- 26 янв
- Уникальный «спектакль»: в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»
- 26 янв
- В штабе Росгвардии прошла встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда
- 26 янв
- «900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и неснятый фильм о блокаде Ленинграда
- 25 янв
- Ветераны со всего мира прибывают в Петербург к годовщине освобождения от блокады
Читайте также
93%
0.86 97.09
0.45
Нашли ошибку?