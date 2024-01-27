Актер из «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Актер Тайлер Кристофер умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Актер из «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/David Edwards

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Бывший муж Евы Лонгории внезапно ушел из жизни в ноябре прошлого года. Сегодня стала известна официальная причина смерти артиста.

Актера Тайлера Кристофера нашли мертвым в спальне собственной квартиры. Он умер 31 октября 2023 года. 11 ноября он должен был отпраздновать 51-летие. Издание TMZ назвало официальную причину смерти звезды, ссылаясь на отчет судебно-медицинской экспертизы. Оказалось, что актер задохнулся после принятия большой дозы алкоголя.

Тайлер Кристофер был бывшим мужем звезды «Отчаянных домохозяек» Евы Лонгории.

Актер выигрывал премию «Эмми». Он известен зрителям по ролям в мыльной опере «Главная больница» и сериале «Зачарованные». Также он снялся в картинах «Ангел», «C.S.I.: Место преступления», «Сумеречная зона» и в «Дни нашей жизни».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина.

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