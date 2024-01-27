«Он у меня человек непубличный»: Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Анна Семенович рассказала, что ее новый мужчина не работает в сфере шоу-бизнеса

«Он у меня человек непубличный»: Семенович впервые рассказала о своем новом мужчине

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Артистка рассказала фанатам о своей личной жизни. Кто ее избранник?

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала в личном блоге о своем новом избраннике. По ее словам, этот мужчина непубличный человек.

Артистка рассказала, что сейчас она отдыхает вместе с ним, поэтому за нее переживать не стоит. В ее личной жизни все хорошо.

«Он у меня человек непубличный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение», — написала певица в личном блоге.

Семенович отметила, что уважает желания своего избранника. Пока что неизвестно, кем работает ее партнер, но он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Однако попеть в караоке мужчина любит.

Анна Семенович рассказала о своем новом мужчине Анна Семенович рассказала о своем новом мужчине. Фото: Instagram* / ann_semenovich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович сняла откровенное видео в ванной.

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