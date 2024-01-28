Прокуратура подключилась к расследованию дела о нападении на журналистку «Известий»

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Алина Крылова
Алина Крылова 95 0

Знаменитый коуч организовала мероприятие с целью наживы, а затем попыталась воспрепятствовать работе журналистов.

Прокуратура подключилась к расследованию дела о нападении на журналистку «Известий»

Фото: 5-tv.ru

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Сотрудники прокуратуры подключились к расследованию дела о нападении команды Инны Тлиашиновой на журналиста «Известий» Натали Графчикову. Инцидент, в результате которого корреспондент холдинга вынуждена была обратиться к врачу, находится на особом контроле сразу нескольких ведомств.

В пресс-службе прокуратуры Московской области журналистов проинформировали, что следственные органы организовали доследственную проверку обстоятельств конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс дополнительных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц», — прояснила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Лилиана Преображенская.

Чуть ранее официальную позицию редакции выразил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Он поблагодарил сотрудников правоохранительны органов за оперативное и своевременное реагирование и подчеркнул, что случившееся станет прецедентом, по итогу которого профессиональным правам журналиста будет уделяться особое внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и за что напал на корреспондента «Известий» на семинаре Тлиашиновой.

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