Прокуратура подключилась к расследованию дела о нападении на журналистку «Известий»
Знаменитый коуч организовала мероприятие с целью наживы, а затем попыталась воспрепятствовать работе журналистов.
Фото: 5-tv.ru
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Сотрудники прокуратуры подключились к расследованию дела о нападении команды Инны Тлиашиновой на журналиста «Известий» Натали Графчикову. Инцидент, в результате которого корреспондент холдинга вынуждена была обратиться к врачу, находится на особом контроле сразу нескольких ведомств.
В пресс-службе прокуратуры Московской области журналистов проинформировали, что следственные органы организовали доследственную проверку обстоятельств конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс дополнительных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц», — прояснила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Лилиана Преображенская.
Чуть ранее официальную позицию редакции выразил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин. Он поблагодарил сотрудников правоохранительны органов за оперативное и своевременное реагирование и подчеркнул, что случившееся станет прецедентом, по итогу которого профессиональным правам журналиста будет уделяться особое внимание.
Ранее 5-tv.ru писал, кто и за что напал на корреспондента «Известий» на семинаре Тлиашиновой.
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