Не элита, а беспредельщики: кто и за что напал на корреспондента «Известий» на семинаре Тлиашиновой

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Знаменитый коуч организовала мероприятие с целью наживы. Кто на это купился?

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

За годы безудержного гламура у нас появилась целая каста «элиты», в которой на поверку оказались не лучшие из нас, а чуждые нам. Это не только звезды поп-эстрады, но и широкая плеяда прихлебателей — звездные адвокаты, звездные психологи, коучи № 1.

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Они играют на страхах простых россиян, на объективных проблемах. Предлагают чудесное исцеление, мгновенную трансформацию сознания. Имя Елены Блиновской стало нарицательным. «Королеву марафонов» на этой неделе отправили в СИЗО, потому что она злостно нарушала условия домашнего ареста. А сделала это, видимо, веря в полную безнаказанность. Она же «элита». Впрочем, скорее, уже говорить про «казус Блиновской». Наши коллеги, расследуя деятельность таких коучей, убедились, что у них нет не только совести, но и инстинкта самосохранения.

Корреспондент «Известий» Натали Графчикова приехала на семинар Инны Тлиашиновой — эксперту по подсознанию № 1 в России, автору методики «квантовое туннелирование», как она себя позиционирует. И почти сразу, как ее сотрудники-подельники увидели камеру «Известий», набросились на съемочную группу, вытолкали без обуви на улицу, отобрали телефоны, повредили оборудование. Вели себя, откровенно, по-хамски.

Графчикова с начала спецоперации работала военкором, несколько месяцев провела в Херсоне. Ее, конечно, эта стычка не напугала, но неприятно поразила. Там, на фронте, где тяжело, где грязь и смерть на каждом шагу, даже представить себе насилие по отношению к девушке-корреспонденту немыслимо. А здесь, в чистой и богатой Москве, звездные хозяева считают нормальным науськивать свою свору на репортеров.

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