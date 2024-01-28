Особая связь: Де Ниро честно рассказал об отношении к новорожденной дочери

Теперь жизнь знаменитого актера вращается вокруг его маленькой принцессы.

Популярный голливудский актер Роберт Де Ниро совсем недавно стал отцом в седьмой раз. 80-летний отец безмерно рад появлению малышки. Джия Вирджиния Чен-Де Ниро — плод его любви с Тиффани Чен. Маленькая девочка стала для него огромным счастьем, которое затмевает все проблемы, рассказал актер изданию AARP.

Как только актер начинает говорить о любимой малышке, что-то в нем замирает. Голос ломается, а на глазах появляются слезы. Только маленькие дочки способны смягчить сердца сильных мужчин.

«Все, что меня поглощает или, о чем я беспокоюсь, просто исчезает, когда я смотрю на нее. Это чудесно», — делится звезда «Крестного отца».

Де Ниро также прекрасно понимает, что в данном случае возраст может стать помехой. Он задается вопросом, что будет, когда Джия станет старше. Любящий отец так хочет застать все важные этапы ее жизни. Актер боится не застать ее взросление.

Малютка Джия умиляет звезду. Ее милый взгляд способен излечить душу. Он с нежностью говорит о ее уже осознанном взгляде, как она внимательно наблюдает за родителем и принимает его. Многодетный отец чувствует в себе много сил. Вместе со своей возлюбленной восточной красавицей Тиффани Чен актер на седьмом небе от счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер ST стал отцом во второй раз.