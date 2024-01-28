Путин и Лукашенко посетили крупнейший спортивный комплекс «СКА Арена»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили самый большой в мире хоккейный стадион «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

Лидеры государств осмотрели новый комплекс вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России, главным тренером хоккейного клуба СКА Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба Дмитрием Константиновым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Работы по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена» клуба СКА начались в 2020 году и закончились в 2023-м. Площадь комплекса составляет 182 тысячи квадратных метров. Она вмещает около 22 тысяч болельщиков или 23 тысяч зрителей концертов.

«СКА Арена» позволяет проводить соревнования по 20 видам спорта. Команда СКА находится на первом месте в Западной конференции в таблице Континентальной хоккейной лиги и является одним из фаворитов в борьбе за главный трофей — Кубок Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин запустил новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде.