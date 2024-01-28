Путин и Лукашенко посетили крупнейший спортивный комплекс «СКА Арена»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 106 0

Это самый большой хоккейный стадион в мире.

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили самый большой в мире хоккейный стадион «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

Лидеры государств осмотрели новый комплекс вместе с первым вице-президентом Федерации хоккея России, главным тренером хоккейного клуба СКА Романом Ротенбергом, гендиректором хоккейного клуба Дмитрием Константиновым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Работы по строительству хоккейного стадиона «СКА Арена» клуба СКА начались в 2020 году и закончились в 2023-м. Площадь комплекса составляет 182 тысячи квадратных метров. Она вмещает около 22 тысяч болельщиков или 23 тысяч зрителей концертов.

«СКА Арена» позволяет проводить соревнования по 20 видам спорта. Команда СКА находится на первом месте в Западной конференции в таблице Континентальной хоккейной лиги и является одним из фаворитов в борьбе за главный трофей — Кубок Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин запустил новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

19:02
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
18:44
Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер
18:29
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на корреспондента «Известий»
18:13
Путин и Лукашенко посетили крупнейший спортивный комплекс «СКА Арена»
18:07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 января по 4 февраля
17:55
Бас-гитариста рок-группы «Аракс» Николая Парфенюка экстренно госпитализировали

Сейчас читают

Не стоит доверять: юрист отметил подозрительный вывод средств VIP-коуча Тлиашиновой
Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
«Она не Блиновская, намного хуже»: всплыли подробности сомнительной истории коуча Тлиашиновой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса