«Русофобия месяца»: Захарова высмеяла обвинения в попытке РФ сорвать коронацию Карла III

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Захарова высмеяла обвинения в якобы попытке РФ сорвать коронацию Карла III

«Русофобия месяца»: Захарова высмеяла обвинения в попытке РФ сорвать коронацию Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Во время церемонии над Букингемским дворцом летал неопознанный дрон. Западные СМИ, не разобравшись в истории, сражу же возложили за это ответственность на Москву. Кто на самом деле управлял дроном?

Недавно издание The Telegraph заявило, что посольство России в Великобритании якобы пыталось сорвать церемонию коронации Карла III с помощью беспилотника.

Дело в том, что во время мероприятия над Букингемским дворцом летал неопознанный дрон. Естественно, нашлись конспирологи, которые обвинили во всем Россию. По итогу оказалось, что объектом управлял гражданин США. Он отделался лишь штрафом в пять тысяч фунтов стерлингов.

На эти обвинения отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она назвала заявление западной газеты «русофобией месяца». Также она высказалась и про гражданина Штатов.

«Являлся ли он шпионом ЦРУ или просто хотел сфоткать Карла III с необычного ракурса, не сообщается. А жаль. На мой взгляд, вот это было бы как раз не безынтересно местной аудитории», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание и на то, что если бы фейковая история газеты получила бы больше внимания, то российских дипломатов могли выслать из Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2».

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