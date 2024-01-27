«Упыри Зеленского»: Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным*

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 102 0

Захарова не считает удивительным запрет на въезд в Индонезию юмориста Галкина*

«Упыри Зеленского»: Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным*

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Сбежавшие из России артисты все чаще сталкиваются проблемами. Что это значит?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не удивлена незавидному положению сбежавших из РФ артистов.

Мария Захарова прокомментировала задержание музыкантов группы «Би-2» в Таиланде и отказ во въезде в Индонезию Максиму Галкину*.

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — отметила российский дипломат 5-tv.ru.

Напомним, участники музыкальной рок-группы «Би-2» Лева* и Шура были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу и теперь ждут депортации из страны. А Максим Галкин не смог попасть на Бали из-за запрета властей Индонезии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова прокомментировала указ Зеленского об исторических землях.

* — признан иноагентом в РФ

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