«Обожаю все старое»: Ирина Пегова поразила поклонников необычным образом
Ирина Пегова восхитила поклонников ретрообразом
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Актриса не перестает приятно удивлять фанатов.
Актриса Ирина Пегова восхитила поклонников своим новым образом в стиле ретро. Его знаменитость подобрала для концерта, который посвящен 100-летию «Мосфильма». Снимком она опубликовала в социальных сетях.
Актриса облачилась в платье в горошек с кружевным воротником. Дополнила она образ красивой прической и яркой помадой.
«Обожаю все старое», — призналась знаменитость.
Ирина Пегова в ретрообразе.
Поклонники тут же отреагировали на новый образ актрисы и забросали ее комплиментами.
«Талантливая, красивая, эффектная»;
«Ваш новый образ хорошо, а ваши глаза — загадка. Они просто светятся»;
«У вас прекрасный, эстетический, чуткий вкус»;
«Как вам идет фасон этого платья. Такая стройная», — написали фанаты.
К слову, недавно Пегова поделилась своими секретами похудения. Ей однажды удалось сбросить 27 килограммов. Чтобы похудеть, она стала выпивать дневную норму чистой воды и есть три-четыре раза в день. Но порция не должна превышать размер ладони. Также она старается не торопиться во время приема пищи, и может обедать в течение часа.
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