«Миллионная армия»: Зеленский раскрыл численность ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 146 0

Зеленский заявил, что в «миллионной армии» Украины служат 880 тысяч человек

«Миллионная армия»: Зеленский раскрыл численность ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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При этом украинский президент заявил, что назвать точную цифру не может.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько человек служат в армии страны. Цифры он раскрыл в ходе интервью телеканалу ARD.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что в настоящее время задействованы 30 миллионов человек, «а может и больше». Зеленский также усомнился и добавил, что точную цифру служащих назвать не может.

Между тем на Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим чудовищно угрожает уклонистам.

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