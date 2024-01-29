Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Шабутдинову

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения блогеру Аязу Шабутдинову. Ранее Таганский районный суд столицы счел необходимым заключить молодого человека под стражу до 16 февраля 2024 года — на время следственных действий. Блогера подозревают в мошенничестве.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — ответил суд на претензии адвоката Аяза Шабутдинова.

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Его задержали 3 ноября после многочисленных жалоб на ведение якобы обманной деятельности. Образовательные курсы Шабутдинова неудовлетворяли некоторых клиентов. За последний год блогер заработал на инфопотоках порядка 300 миллионов рублей. Если Аяза признают виновным в мошенничестве, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Защита Аяза Шабутдинова отмечает, что ему инкриминируют 15 эпизодов, в ближайшее время следствие может инкриминировать 40 эпизодов. Адвокат Никита Апаликов больше не будет представлять интересы блогера в суде.