Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Шабутдинову

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 49 0

Адвокат молодого человека просил смягчить вердикт, но получил отрицательный результат.

Суд оставил без изменения меру пресечения блогеру Шабутдинову

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения блогеру Аязу Шабутдинову. Ранее Таганский районный суд столицы счел необходимым заключить молодого человека под стражу до 16 февраля 2024 года — на время следственных действий. Блогера подозревают в мошенничестве.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — ответил суд на претензии адвоката Аяза Шабутдинова.

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Его задержали 3 ноября после многочисленных жалоб на ведение якобы обманной деятельности. Образовательные курсы Шабутдинова неудовлетворяли некоторых клиентов. За последний год блогер заработал на инфопотоках порядка 300 миллионов рублей. Если Аяза признают виновным в мошенничестве, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Защита Аяза Шабутдинова отмечает, что ему инкриминируют 15 эпизодов, в ближайшее время следствие может инкриминировать 40 эпизодов. Адвокат Никита Апаликов больше не будет представлять интересы блогера в суде.

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