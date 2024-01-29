Путин и Лукашенко на заседании Госсовета Союзного государства. Главное

На встречу лидеры России и Белоруссии приехали вместе. И планы на будущее решили строить вместе. Что они обсуждали в ходе заседания?

Над обеспечением безопасности Москва и Минск будут работать совместно. Наши подходы к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в Константиновском дворце в Петербурге.

Общих проектов у России и Белоруссии много — от научно-технологического развития и космоса до наращивания товарооборота. Так, для увеличения объемов грузоперевозок договорились усилить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Петербурга. Российский лидер даже удивился весу и толщине папки, в которой собраны все документы по интеграции.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин — с подробностями.

«Один за другим к зданию подъезжают кортежи. Это третий день визита Александра Лукашенко в Россию. Он же самый важный — Госсовет. Вот из машины выходят Владимир Владимирович и Александр Григорьевич. Сюда они добирались вместе», — рассказывает журналист.

В Мраморном зале Константиновского дворца повсюду — от карандашей до блокнотов — символика двух стран.

«Рядом с российским и белорусским флагами места для Владимира Путина и Александра Лукашенко. Обратите внимание на стол. Значки Союзного государства, ручки. Рядом встречаются министры и первые лица, чтобы поговорить о развитии Союзного государства — единого пространства без таможенных и экономических границ», — продолжает корреспондент.

Папка совместных соглашений такая увесистая, что удивился даже президент.

За круглый стол садятся друзья, которые смотрят в одну сторону: вместе президенты России и Белоруссии принимали участие в мероприятиях, связанных с годовщиной снятия блокады, запускали антарктическую станцию, теперь обсуждают совместные проекты Союзного государства.

«В июле будем отмечать освобождение Белоруссии от захватчиков, потом — 9 Мая. Подлинное партнерство, мы сообща строим Союзное государство», — отметил Путин.

«Мы серьезно поработали — от северного полюса до южного. Наша станция рядом. И там никто ничего не делит», — добавил Лукашенко.

Санкционные войны хорошо показали, кто надежный партнер, а кто — так. Давление Запада только способствовало еще большему сближению Москвы и Минска.

Для понимания немного цифр: всего за год товарооборот России и Белоруссии вырос на 17%. Почти четыре триллиона рублей по итогам 2023-го. Страны развивают масштабные проекты — от металлургии до IT. В Союзном государстве работают около восьми тысяч предприятий с совместным участием.

Перспективы межгосударственных отношений космические. На околоземной орбите уже кружит российско-белорусский спутник, скоро соберут еще один. К 2026-му страны выпустят совместный легкий 19-местный самолет. И к 2030-му запустят его в серию — по 100 штук в год.

«Будем импортозамещать. Мы плотно взаимодействуем на мировой арене. Программа согласованных действий в области внешней политики до 2026 года — против однополярного мира», — сказал Путин.

Не только экономика объединяет стран-партнеров. Общее прошлое, единая культура, схожий взгляд на то, что происходит в мире.

Еще одно важное направление работы — инвестиции. Только за год наша страна вложила в Белоруссию около 3,5 триллиона рублей. На российском рынке появились новые микросхемы, станки, грузовые автомобили. Итог вполне себе: пока Европа откатывается назад, Россия входит в ТОП-5 экономик мира.