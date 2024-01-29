Глава Пентагона Остин вернулся на работу после лечения рака простаты

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу после месяца лечения. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон», — говорится в сообщении и уточняется, что из больницы он был выписан 15 января.

В начале января сообщалось, что Остин перенес операцию по лечению рака простаты. Уточнялось, что глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей, которая возникла после хирургического вмешательства при раке простаты. При госпитализации Остин жаловался на боль в брюшной полости и ноге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пентагон три дня скрывал госпитализацию Остина.