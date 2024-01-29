Минюст признал благотворительную организацию GlobalGiving* нежелательной в РФ

Минюст РФ внес американский благотворительный фонд GlobalGiving Foundation* («Фонд глобальной помощи»*)в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории нашей страны. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Также перечень пополнили еще две организации из Германии — Freies Russland Berlin e.V.* («Свободная Россия Берлин»*) и Freies Russland NRW e.V.* («Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия»*).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст включил польскую Civil Council* в реестр нежелательных организаций.

* — организации признана нежелательной на территории РФ