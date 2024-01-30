А были ли болты? Почему у американского самолета выпала дверь во время полета

Инцидент произошел в начале января. В результате ЧП разгерметизировался пассажирский салон. Лайнер пришлось экстренно сажать.

Выпавшая из самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines дверь, судя по всему, была не закреплена болтами. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, в случившемся виноваты сотрудники сборочного производства. Именно они забыли закрутить болты.

Инцидент произошел 5 января. Из-за разгерметизации салона пилоты приняли решение экстренно сажать самолет. В результате управление гражданской авиации США (FAA) запретило полеты 171 воздушных лайнеров этой модели с целью выявления аналогичной возможной проблемы. Также инспекция выясняет, присутствовали ли болты в начале полета.

В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отделения

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летевший в Якутск самолет экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара. Самолет совершил экстренную посадку, всех пассажиров оперативно эвакуировали. Прибывшие пожарные признаков горения не обнаружили.