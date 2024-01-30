«Нам не хватало»: режиссер Шахназаров назвал главную проблему советского кинематографа

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Режиссер Карен Шахназаров назвал советский кинематограф самодостаточным

«Нам не хватало»: режиссер Шахназаров назвал главную проблему советского кинематографа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Директор киноконцерна отметил, что «Мосфильму» удавалось держать планку, несмотря на некоторые трудности.

Люди, работающие на «Мосфильме», были невероятно талантливыми. Таким заявлением поделился генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Известиями».

В годы, когда Шахназаров пришел на «Мосфильм», там работали Тарковский, Шукшин, Гайдай, Данелия, Рязанов и многие другие. Однако, по словам народного артиста РФ, советскому кино не хватало технической составляющей.

«В советский период, конечно, нам много чего не хватало, мы уступали именно в технической части кино, которая была необходима. Но те художественные идеи, та реально очень творческая атмосфера, необыкновенные мастера, которые здесь работали, — это высота», — считает маэстро.

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