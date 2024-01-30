«Нам не хватало»: режиссер Шахназаров назвал главную проблему советского кинематографа

Директор киноконцерна отметил, что «Мосфильму» удавалось держать планку, несмотря на некоторые трудности.

Люди, работающие на «Мосфильме», были невероятно талантливыми. Таким заявлением поделился генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Известиями».

В годы, когда Шахназаров пришел на «Мосфильм», там работали Тарковский, Шукшин, Гайдай, Данелия, Рязанов и многие другие. Однако, по словам народного артиста РФ, советскому кино не хватало технической составляющей.

«В советский период, конечно, нам много чего не хватало, мы уступали именно в технической части кино, которая была необходима. Но те художественные идеи, та реально очень творческая атмосфера, необыкновенные мастера, которые здесь работали, — это высота», — считает маэстро.

Картина о риске и героизме: назван лучший фильм 2023 года

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самая престижная премия для режиссеров и актеров «Оскар» теряет актуальность. Публика возмущена решением комиссии не включать в список номинантов фильм «Барби» и сыгравшую в нем Марго Робби.