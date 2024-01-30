Место захоронения уже определено: что будет с телом бывшей жены Кобзона

Бывшей избранницы культового мэтра не стало на 84-м году жизни.

Популярная советская певица, более известная в публичном поле как бывшая жена Иосифа Кобзона, Вероника Круглова скончалась в своем доме в США. Ее сердце остановилось 24 января. В отношениях с Кобзоном Круглова прожила всего два года, что многократно меньше двух других жен мэтра, но сумела оставить в его сердце неизгладимый след.

По словам ближайшего окружения артистки и историка эстрады Олега Фриша, изначально популярность Кругловой подарил именно дуэт с первым супругом Вадимом Мулерманом. Гастроли с коллективом ВИА «Ребята с Арбата» приносили артистке определенный доход. Однако после свадьбы и развода с Кобзоном Круглова реализоваться как певица так и не смогла.

Знакомым семьи было известно, что Круглова последние годы мучилась от проблем с желудочно-кишечным трактом и жаловалась на острые боли в желудке.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Фриш раскрыл, когда и где родственники планируют похоронить Круглову. По словам историка эстрады, к моменту этого разговора артистку уже успели кремировать. Прах бывшей жены Кобзона планируют оставить в колумбарии кладбища в Сан-Франциско. На прощальную церемонию, которая состоится буквально через несколько дней, будут приглашены только самые близкие люди.

«Она была очень теплая, очень светлая во всех смыслах. Она была блондинкой, она очень задорно, легко смеялась, она легко очень пела. Сейчас так не поют уже», — заключил Фриш.

Ранее 5-tv.ru писал, какой друзья и близкие запомнили бывшую жену Иосифа Кобзона Веронику Круглову.