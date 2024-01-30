«К прошлому возвращаться не хотела»: какими были последние дни певицы Вероники Кругловой

Экс-супруга Иосифа Кобзона не стала знаменитой в сольной карьере. Но о ее творчестве, легком голосе и человеческих качествах близкие и музыкальные эксперты говорят с искренним восторгом.

Популярная советская певица, куму-то более известная как бывшая жена Иосифа Кобзона, Вероника Круглова скончалась в своем доме в США. Ее сердце остановилось 24 января, к данному моменту уже должна была состояться кремация артистки. Кругловой было 83 года, о ее смерти сообщил телеведущий, историк эстрады и джаза Олег Фриш в соцсетях. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он рассказал, какой запомнил исполнительницу. И отметил — несправедливо, что многие говорят и пишут о певице только как об экс-супруга Кобзона. Этот талант достоин самостоятельной славы.

По словам Олега Фриша, во времена СССР Круглова обрела популярность в дуэте со своим тогдашним супругом Вадимом Мулерманом. По всей стране висели афиши с этими именами и названием коллектива — ВИА «Ребята с Арбата». Можно сказать, что Мулерман вносил больший вклад в творческую работу ансамбля, но не потому что был более талантлив и одарен. А потому что трепетная возлюбленная готова была ставить его на первое место во всех смыслах.

«Она, поскольку человек была до противного интеллигентный, культурный, она пальму первенства отдавала мужу. Вадик больше пел, наверное, он был более скандальный, он был популярен больше на то время, потому что ее период — это начало 60-х. Потом громкий этот развод и женитьба с Иосифом Кобзоном, о котором ей не давали забыть, а она всего была пару лет его женой… Она на эстраду принесла вот эту интеллигентность», — вспоминал Фриш.

Как добавил собеседник 5-tv.ru, Круглова могла гордиться своим музыкальным материалом. Она пела хорошие песни, написанные достойными поэтами — Юрием Визбором, Булатом Окуджавой. Музыку для нее создавал Аркадий Островский и другие композиторы. Артистка выходила на большую сцену на значимых площадках — там, где случайных людей не бывало. Слушателями становились ученые, журналисты, актеры и другие деятели культуры.

«Она прекрасно пела романсы, а мы, в принципе, сблизились с ней не в России. Я увидел на каком-то конкурсе… Я специально пришел, чтобы ближе ее увидеть. Она считалась одной из самых красивых женщин Советского Союза. Уже как бы сблизились здесь (в США). Это было лет тридцать назад… Я понял, что она реально очень такой теплый, замечательный, душевный, классный человек. Мы стали общаться, стали дружить», — поделился Фриш.

По словам друга, Вероника Круглова не допускала к себе и своей семье посторонних. Она была закрытым человеком, и ей претил демонстративный образ жизни звезды шоу-бизнеса. Вокруг все только и называли ее бывшей женой Кобзона, бывшей женой Мулермана, но гордости из-за причастности к судьбам знаменитостей артистка не испытывала. Только неприязнь к вечной готовности прессы копаться в ее прошлом.

«Ей это абсолютно было чуждо, и она укрылась в далеком Сан-Франциско… Она жила со своим любимым последним мужем Игорем и занималась своими делами и семьей. Иногда она дома устраивала такие званые ужины, концерты, она пела романсы, она занималась какими-то домашними делами. И вот мне по телефону она стихи читала, когда мы созванивались, они путешествовали. Такой был человек. Она к прошлому возвращаться не хотела», — рассказал Олег Фриш

По словам друга, Круглова не страдала от того, что не стала певицей номер один на советской эстраде, ведь в основном она была дуэтной исполнительницей. Как отметил Фриш, артистка объективно относилась к тому, что происходило вокруг ее имени. И позволяла себе просто жить и наслаждаться моментом, не оглядываясь на упущенные шансы или ошибки прошлого. Муж очень ее любил, буквально носил на руках и до последних дней готовил для нее завтраки и обеды, проявлял заботу в каждом шаге. Фриш называет их отношения идеальными.

«У нее насколько я знаю, было заболевание желудка, панкреатит. И он (супруг) позвал ее к завтраку, она не отвечает. Он поднялся в спальню, ее нет, прошел по всему дому — нет. Потом, уже выходя он заметил, что она лежит на полу между кроватью и стенкой. То есть она, видимо, вставала с кровати, стало плохо, она упала, и смерть наступила. Но когда вызвали врачей, они констатировали смерть в пределах нескольких часов», — сказал собеседник 5-tv.ru.

По словам Олега Фриша, Вероника Круглова завещала ее кремировать, на траурной церемонии планируется присутствие только близких людей. Прах будет размещен в колумбарии кладбища в Сан-Франциско. Несмотря на преклонный возраст исполнительницы, семье и друзьям трудно смириться с утратой. В памяти родных она так и осталась молодой, талантливой, яркой — той, с которой хочется быть рядом.

«Она была очень теплая, очень светлая во всех смыслах. Она была блондинкой, она очень задорно, легко смеялась, она легко очень пела. Сейчас так не поют уже», — заключил Фриш.

Вероника Круглова родилась в 1940 году в Сталинграде. В 22 года переехала в Ленинград. Первую волну популярности ей принесла песня «Ничего не вижу» Оскара Фельцмана на слова Льва Ошанина. В ее репертуаре были хиты «Топ-топ, топает малыш», «Прощайте, голуби», «Возможно», «Под Москвой в садах зеленых». В конце 1980-х годов окончила ГИТИС и стала дипломированным режиссером музыкального театра и культурно-массовых мероприятий. В 1990-е она переехала в США, замужем была пять раз. Последнее большое интервью Круглова давала 15 лет назад.

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