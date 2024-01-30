Прозрачная надежда: власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Эфирная новость 29 0

В России готовят меру сдерживания роста цен на топливо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие важные нюансы нужно будет учесть?

Государство возьмет цены на бензин и дизель под контроль- оптОвую стоимость топлива планируют привязать к биржевым показателям.

Как выяснили «Известия», соответствующий приказ уже готовят в ФАС. Правда, коснется он только поставок по госзаказам. Стоимость контракта- согласно новым правилам- не должна превышать среднее арифметическое биржевых и рыночных цен за последние три месяца. По мнению экспертов, это решит проблемы перекосов в регионах и снизит расходы транспортных компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России такси может резко подорожать из-за эксперимента с легализацией доходов. Петербургские депутаты, в частности, хотят пополнить городской бюджет налогами с таксистов. Сейчас сборы, в основном, платят агрегаторы.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

15:12
Кот в мешке: в чье посольство пойти россиянам для получения шенгенской визы
14:59
«Лицо болит, проблемы с дикцией»: сообщивший о тяжелом недуге Губин пропал накануне Крещения
14:57
Драматурга Гельмана сбила машина на Тверском бульваре в Москве
14:38
«Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
14:37
Шойгу заявил об увеличении объемов производства ракет для ПВО
14:20
«Для нас критично»: как Украина пытается избежать «судного дня»

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
Илон Маск чипирует людей: что произошло с первым подопытным и жив ли он вообще
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса