Кому полагается пособие по безработице и каков его размер

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Депутат Чаплин: пособие по безработице составляет 12 792 рубля

Кому полагается пособие по безработице и каков его размер

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Получить его не так сложно.

Порой так случается, что по той или иной причине человек не может самостоятельно обеспечивать себя в финансовом плане. Специально для таких случаев в России существует пособие по безработице. Как его получить и какие выплаты по нему полагаются, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с сайтом NEWS.ru.

На 2024 год максимальный размер пособия составляет 12 792 рубля в месяц. Минимальные же выплаты практически в 10 раз меньше.

«В 2024-м минимальное пособие составит 1500 рублей для впервые ищущих работу или не работавших больше года, кого отчислили с обучения по направлению центра занятости, уволили за дисциплинарные проступки, для тех, кто за год до обращения в центр занятости проработал менее 26 недель», — рассказал Чаплин.

По закону, минимальное пособие выплачивается три месяца, а в других случаях сумма высчитывается по следующему алгоритму: первые три месяца гражданин получает сумму, равную 75% от его средней зарплаты за три месяца на последнем месте работы (сумма не должна превышать 12 792 рубля), а далее еще три месяца процент падает до 60, а сумма выплат до 5 000 максимум.

Продолжительность выплат зависит от того, сколько человек работал до получения пособия. Если в течение года он работал более 26 недель, то ему полагается максимальный срок выплат — полгода. Исключением являются люди предпенсионного возраста. Им пособие будут выплачивать на протяжении двух лет.

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