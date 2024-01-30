Заложники чужих долгов: как управляющие компании наживаются на жильцах

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В Петербурге жители дома стали заложниками долгов УК

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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С подобной проблемой столкнулись жители одной жилой многоэтажки в Петербурге. Что нужно делать в таком случае?

В Петербурге разгорелся конфликт между жителями одного из домов и управляющей компании. Люди фактически оказались заложниками многомиллионных долгов, которые накопила за свою деятельность организация.

Потребители услуг подали в суд и даже его выиграли. Но внезапно в деле появились новые обстоятельства, которые снова все застопорили. Как недобросовестные управляющие компании наживаются на жильцах и можно ли с этим что-то сделать — разбирался корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее, писал 5-tv.ru, юрист объяснил, как меньше платить за жилье зимой.

 

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