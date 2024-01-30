В России появился новый автобренд XCITE

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Евгения Романова
Евгения Романова 423 0

«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию авто бренда XCITE

В России появился новый автобренд XCITE

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Когда начнутся продажи?

На бывшем заводе Nissan в Петербурге, который сейчас называется «Автозавод Санкт-Петербург» выпустили первую партию автомобилей нового бренда XCITE. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в беседе с 5-tv.ru.

«К настоящему времени ООО „Автозавод Санкт-Петербург“ выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей XCITE. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время формируется команда нового бренда, ведутся переговоры с крупнейими в России дилерскими сетями. Также отмечается, что XCITE — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода.

Эмблема XCITE — латинская буква «Икс», размещенная в овале. Цветовая гамма бренда, которая будет использоваться для оформления в том числе дилерских центров, включает желтый и зеленый.

В середине января АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нового товарного знака, похожего на букву X. Вероятно, он будет использоваться на автомобилях, производящихся на заводе в Санкт-Петербурге. Глава АвтоВАЗ Максим Соколов позднее рассказал о планах по выпуску новых машин. Завод уже зарегистрировал новый бренд.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на китайские авто в России выросли на 11%.

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