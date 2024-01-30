Полиция задержала двоих подростков за диверсии на ж/д путях в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Они пошли на преступление ради денег от анонима.

Полиция задержала двоих подростков за диверсии на ж/д путях в Москве

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Правоохранители задержали двоих подростков 17 лет за попытку поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Марк и Новодачная. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

О попытке диверсии было передано в линейный отдел МВД России на станции Москва — Савеловская. Тогда на место прибыли полицейские, которые нашли пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала. Предполагается, что ей воспользовались подростки для совершения поджога. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подростков по местам жительства в Долгопрудном. Парни признались, что подожгли шкаф ради денег. Вознаграждение им пообещал аноним, связавшийся с ними в одном из мессенджеров.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, не позднее 20 января неизвестное лицо, активно поддерживающее Украину, организовало проведение диверсий для разрушения и повреждения объектов ж/д транспортной инфраструктуры в России. С этой целью человек связался через мессенджер с несовершеннолетним и убедил его за 150 долларов совершить преступление. Подросток привлек своего знакомого к диверсии.

В результате по ходатайству следователя судом избрана подросткам мера пресечения в виде заключения под стражу. Установление обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Хабаровска задержан за сбор данных о радиочастотах Минобороны РФ.

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