«Печальная история»: психолог оценила поведение Кудрявцевой, устроившей скандал

Неужели на фоне развода с мужем телеведущая теряет самообладание?

Поведение Леры Кудрявцевой, которая выплеснула воду в лицо женщины в прямом эфире на федеральном канале, говорит об эмоциональном истощении телеведущей. Об этом изданию KP.RU рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Инцидент произошел во время съемок музыкального шоу, одним из участников которого стал талантливый парень Виктор Мохнев, страдающий ДЦП. По словам героя, судьба его была непростой, а мать бросила ребенка совсем маленьким. Видимо, организаторы решили сделать молодому человеку сюрприз и пригласили в студию его биологическую мать.

Виктор был шокирован, но простил родительницу и даже обнял ее. Но воссоединение семьи не растрогало Леру Кудрявцеву, которая в какой-то момент не удержалась и плеснула воду из стакана в лицо раскаявшейся женщины. Позже телеведущая принесла извинения, но отметила, что все равно не верит слезам матери-предательницы.

По мнению Маргариты Алексеевой, такое несвойственное телеведущей поведение может быть связано с эмоциональным истощением, к которому привели личные проблемы Кудрявцевой. Совсем недавно она объявила о том, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова.

«Лера не сдержала свои эмоции. Может быть, просто потому, что она живой человек. Общественность очень не любит такое от публичных людей и часто требует от знаменитостей „ходить в белом пальто“ и врать о том, что их ничего не задевает и не трогает. А здорового живого человека со способностью к эмпатии такие печальные истории трогают, задевают и вызывают реакции», — считает психолог.

Алексеева также отмечает, что Кудрявцевой всегда было характерно проявление сочувствия, которое на фоне личных переживаний и привело к взрыву эмоций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кудрявцева взбесилась, отвечая на слухи о выходке мужа.