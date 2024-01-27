«Вранье»: Кудрявцева взбесилась, отвечая на слухи о выходке мужа

Телеведущая прокомментировала все новости о себе, включая и то, что ее муж недавно напился и затопил квартиру.

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на все слухи относительно нее, в том числе и новости о том, что ее муж Игорь Макаров недавно напился и затопил квартиру. Как заявила знаменитость, это неправда, небылицы — проделки некоторых журналистов.

«Вранье. А потом мне говорят: „Ну как же некрасиво ругаться“. А, да? А писать ложь и клевету?» — взбесилась она в своем Telegram-канале.

При этом новости о затоплении пьяным мужем квартиры стали распространяться после признания знакомой Кудрявцевой, которая пожелала остаться анонимной. В беседе с изданием KP.RU певица Анна Калашникова также рассказала, что Макаров остался без работы, нового увлечения он не нашел, вот и пристрастился к алкоголю. Финансовая часть легла на плечи Кудрявцевой, что сильно ударило по самооценке любимого.

Вместе с тем телеведущая назвала ложью и данные о том, что ее гонорары выросли после того, как она объявила о расходе с Макаровым.

К слову, Кудрявцева в начале года объявила, что уходит от Макарова. Комментариев знаменитость давать не стала — лишь коротко и емко отметила, что «алкоголь — зло». После этого последовало еще одно признание — она вернулась к мужу и пытается спасти его. Звезда буквально бьется за молодого мужа. А сообщила о проблемах в семье знаменитость лишь для того, чтобы Макаров услышал мнение других. Вероятно, Кудрявцева хотела напугать мужа расставанием, чтобы он убедился в серьезности ее намерений.

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