В Москве экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание женщины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 545 0

Пассажирке резко стало плохо во время полета.

В Москве экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание женщины

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в столичном аэропорту Внуково. По данным 5-tv.ru, причиной тому стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. По информации нашего собеседника, женщина потеряла сознание во время полета.

Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Саратов. После экстренной посадки в Москве женщину сняли с борта и доставили на аэровокзал, медики оказали ей необходимую помощь. Она уже находится в сознании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США у самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines выпала дверь во время полета, в результате чего в пассажирском салоне произошла разгерметизация. Предварительно, ЧП произошло из-за того, что дверь не была закреплена болтами. По факту произошедшего проводится проверка.

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