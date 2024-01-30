В Москве экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание женщины

Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в столичном аэропорту Внуково. По данным 5-tv.ru, причиной тому стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. По информации нашего собеседника, женщина потеряла сознание во время полета.

Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Саратов. После экстренной посадки в Москве женщину сняли с борта и доставили на аэровокзал, медики оказали ей необходимую помощь. Она уже находится в сознании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США у самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines выпала дверь во время полета, в результате чего в пассажирском салоне произошла разгерметизация. Предварительно, ЧП произошло из-за того, что дверь не была закреплена болтами. По факту произошедшего проводится проверка.