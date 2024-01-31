Россельхознадзор приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия Hill’s

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Специалисты обнаружили серьезные нарушения в технологическом процессе изготовления еды для питомцев.

Россельхознадзор приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия Hill’s

Фото: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau

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В Россию временно запретят ввозить корма для домашних животных, произведенные на итальянских предприятиях американской компании Hill's. О соответствующем ограничении, которое вступит в силу 6 февраля, сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции», — отметили специалисты.

Как показала проверка, проведенная в ноябре прошлого года, итальянский производитель не осуществлял лабораторный контроль за составом готового продукта. Кроме того, выявлены нарушения в обработке сырья. Также у компании отсутствуют необходимые сертификаты для подтверждения его происхождения.

В августе прошлого года были приостановлены поставки с завода компании  Hill’s в Нидерландах. А еще в 2021-м российская сторона запретила привозить корм из Чехии и США.

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