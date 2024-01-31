Тракторный бунт: протестующие фермеры продолжают осаду Парижа

Власти ранее не зря мобилизовали 15 тысяч полицейских для защиты города. Между аграриями и правоохранителями начались стычки.

Взрывы петард, вертолеты и беспилотники в небе. Бунт фермеров в Париже набирает обороты. Пока президент Эммануэль Макрон трусливо пытается снять с себя ответственность, протестующие аграрии заявляют, что готовы идти до конца, чтобы наконец добиться от правительства субсидий и честной конкуренции на рынке. Как пригород французской столицы встречает второй день тракторной осады — увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Перешли в наступление — на подступах Парижа фермерам удается прорвать оборону, полицейская погоня, взрывы петард.

«Никто не дает заднюю, в сторону Парижа стягиваются новые конвои стягиваются в сторону Парижа, поход на французскую столицу продолжается», — передает с места событий корреспондент.

Под напором тяжелой техники и толпы — еще один прорыв. И вот они уже под знаком, указывающим их конечную цель.

«Мы едем в Париж!» — скандирует один из фермеров.

«Мы намерены добраться до столицы!» — заявляет другой.

На дорогу стягивается спецназ, перекрывая собой обе полосы, чтобы сдержать оборону города.

«Разгневанные фермеры даже не думают глушить свои моторы, остаются на взводе. И здесь уже буквально стенка на стенку с полицией», — сообщает корреспондент Чащухин.

Подходит подкрепление — на охрану города не зря было мобилизовано 15 тысяч полицейских. В небе подняты вертолеты и беспилотники.

«Государство должно заплатить по долгам. Те выплаты, которые обещают в марте, недостаточны, мы ждем чего-то более существенного. Мы хотим говорить с премьер-министром», — отмечает участник протестов.

Новый глава правительства Габриэль Атталь пошел на попятную, обещая этакий «фрекзит» — выход Франции как минимум из сельскохозяйственных директив Евросоюза.

«Должно быть исключение для французского сельского хозяйства. Наши фермеры воплощают фундаментальные ценности, такие как труд, усилия и свобода предпринимательства. Наше сельское хозяйство — это сила», — заявил Атталь во время выступления перед Национальным собранием.

Депутаты ему во всю аплодируют. А фермеры — прямо на трассе рифмуют фамилию премьера Атталь со словом «ректаль». Выставляют Макрона чучелом.

А президент, к слову, вообще предпочитает сейчас держаться подальше от своей страны. На этот раз он в Швеции. И чтобы, видимо, совсем не оказаться в изгнании, готов на беспрецедентные уступки. Впервые Франция заявляет о продовольственной блокаде Киева.

«Мы просим об очень конкретных вещах для наших фермеров. Первое — четкая позиция по импорту с Украины, по объему и качеству продукции, которая дестабилизируют европейский рынок, будь то курица или зерновые. Второе — ясность по соглашению с латиноамериканскими странами. Его нельзя подписывать, у них другие нормы конкуренции», — прокомментировал французский лидер.

Макрон чуть ли не сам готов теперь возглавить это фермерское движение, снимая с себя ответственность за кризис и перекладывая всю вину за несправедливую конкуренцию, убийственные экологические нормы, энергокризис и неподъемные цены на топливо, непосредственно на Евросоюз, о чем намерен заявить лично Урсуле фон дер Ляйен уже в этот четверг на брюссельском саммите. Накануне принципиальных европейских выборов еще один раскол.