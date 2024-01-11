Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 147 0

Американцам такая поставка не нужна. Другое дело Киев, куда ее может перенаправить Вашингтон.

Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Daniel Molineros

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия назвала недружественным шагом отправку российской техники в США. Об этом посольство РФ в Кито уведомило эквадорские власти, сообщил представитель дипмиссии Владимир Спринчан.

«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», — прокомментировал он в эфире одного из федеральных каналов.

По словам посла, властям Эквадора объяснили, что американцам российская техника не нужна, они сами назвали ее металлоломом. Она, скорее, нужна тем, кто умеет обращаться с такой техникой — украинцам. Отправка российской техники Соединенным Штатам будет расценена, как вклад Эквадора в конфликт. Своим решением Кито опровергнет ранее заявленную позицию нейтралитета.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отмечал, что его страна занимает миротворческую позицию в отношении к специальной военной операции на Украине.

Нобоа ранее заявил, что готов в январе обменяться старой российской и украинской техникой с США в обмен на новую стоимостью в 200 миллионов долларов. О военной или гражданской технике шла речь — не уточнялось. Запрет на передачу военной техники третьим странам, как правило, прописывается в контрактах.

Известно, что в Эквадоре используют вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», произведенные в СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эквадоре началась война между группировками и военными.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
Никогда так не делайте: почему категорически нельзя плевать в глаз при ячмене
19:35
«Грабеж и произвол»: посольство РФ ответило на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
19:14
От детства в Чите до Малого театра: каким был «человек эпохи» Юрий Соломин
18:56
Опасно для здоровья: какой алкоголь способен вызвать бесплодие
18:38
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
18:26
ЭИСИ: выборы президента России пройдут на фоне консолидации общества

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса