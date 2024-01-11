Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США

Россия назвала недружественным шагом отправку российской техники в США. Об этом посольство РФ в Кито уведомило эквадорские власти, сообщил представитель дипмиссии Владимир Спринчан.

«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», — прокомментировал он в эфире одного из федеральных каналов.

По словам посла, властям Эквадора объяснили, что американцам российская техника не нужна, они сами назвали ее металлоломом. Она, скорее, нужна тем, кто умеет обращаться с такой техникой — украинцам. Отправка российской техники Соединенным Штатам будет расценена, как вклад Эквадора в конфликт. Своим решением Кито опровергнет ранее заявленную позицию нейтралитета.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отмечал, что его страна занимает миротворческую позицию в отношении к специальной военной операции на Украине.

Нобоа ранее заявил, что готов в январе обменяться старой российской и украинской техникой с США в обмен на новую стоимостью в 200 миллионов долларов. О военной или гражданской технике шла речь — не уточнялось. Запрет на передачу военной техники третьим странам, как правило, прописывается в контрактах.

Известно, что в Эквадоре используют вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла», произведенные в СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эквадоре началась война между группировками и военными.