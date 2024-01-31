Мощный пожар вспыхнул на обувном складе под Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Согласно официальным данным, площадь возгорания сейчас составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте уже работают экстренные службы.

Данных о пострадавших не поступало. Точная причина возникновения пожара пока неясна. Детали уточняются.