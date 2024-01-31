Мощный пожар вспыхнул на обувном складе под Владимиром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 47 0

На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; пресс-служба МЧС России по Владимирской области; 5-tv.ru

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Мощный пожар вспыхнул на обувном складе под Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Согласно официальным данным, площадь возгорания сейчас составляет 2,5 тысячи квадратных метров. На месте уже работают экстренные службы.

Данных о пострадавших не поступало. Точная причина возникновения пожара пока неясна. Детали уточняются.

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