В Пакистане приговорили к тюрьме экс-премьера Хана и его жену

Наказание было назначено за восемь дней до всеобщих выборов в стране.

Бывший премьер-министр Пакистана, глава партии «Движение за справедливость» Имран Хан осужден за коррупцию, его приговорили к 14 годам заключения в тюрьме. Об этом сообщает местная газета Dawn.

«Бывший премьер-министр Имран Хан и его жена Бушра Биби в среду были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу Тошаханы», — говорится в публикации.

Отмечается, что приговор был вынесен за продажу ценностей из государственной сокровищница — тошаханы. Хану и его жене в течение десяти лет запрещено занимать какие-либо госдолжности. Также их оштрафовали на 787 миллиона рупий (примерно 2,8 миллиона долларов).

Причем их приговорили за восемь дней до всеобщих выборов в Пакистане, которые пройдут 8 февраля. В них примет участие партия «Движение за справедливость» без своего председателя.

В мае 2023 года миллионы человек вышли на огненные протесты в Пакистане из-за дела Имрана Хана, которые предстал перед судом. Толпа захватывала военные базы и вступала в стычки с полицией. Почему очень популярный в народе политик вдруг стал неугодным нынешним пакистанским властям рассказывал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-следователя Левона Агаджаняна приговорили к 11 годам по делу о перестрелке в Москве.