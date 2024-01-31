«Слава Богу, живем»: Валентина Талызина вышла на связь после госпитализации
Валентина Талызина подтвердила, что девять дней провела в больнице из-за вируса
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Знамения актриса подтвердила, что провела в больнице целых девять дней. Что с ней произошло?
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина смогла самостоятельно выйти на связь после новостей о госпитализации. В беседе с 5-tv.ru она подтвердила, что ей понадобилась помощь врачей. Однако сейчас актриса уже дома, с ней все в порядке.
«А вот я с вами говорю. Как вы считаете, как я себя чувствую? О чем речь? Я дома», — прокомментировала она.
По словам 89-летней актрисы в больнице она оказалась из-за вируса — заразил ее один из актеров на спектакле «Пиковая дама». Он был «страшно болен», но целовал ей руки, а она, к сожалению, маской не обезопасилась.
«Спасибо, что беспокоитесь. Слава Богу, живем», — отметила она.
Валентина Талызина жаловалась на сильный кашель, провела в палате целых девять дней. Как ранее сообщал источник 5-tv.ru, пневмонии у нее диагностировано не было, только бронхит.
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