Суд Кузбасса приговорил к колонии экс-инспектора шахты Листвяжная Винокурова

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

По каким статьям он обвинен?

Суд Кузбасса приговорил к колонии экс-инспектора шахты Листвяжная Винокурова

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор в отношении экс-инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова по делу о ЧП на шахте Листвяжная в Кузбассе, ненадлежащие проверки которой он пытался скрыть. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Винокуров признан виновным по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ», по которой ему назначено пять лет лишения свободы. С учетом наказания по делу о взятках он приговорен к шести годам колонии общего режима. Его также лишили права занимать долэности на госслужбе в течение 2,5 лет.

Шахта «Листвяжная» стала известна на всю Россию в ноябре 2021 года. Тогда там произошла авария, жертвами которой стал 51 человек. В марте 2022-го из нее эвакуировали 130 горняков после срабатывания датчиков метана.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Кузбасса начал рассмотрение дела в отношении руководства шахты Листвяжная. На скамье подсудимых оказались собственник объекта, бывший гендиректор и технический директор. Все трое вину отрицали.

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