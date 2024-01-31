Захарова о диалоге с Японией по мирному договору: «О чем говорить?»

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

МИД России заявил, что не собирается вести диалог с Японией по мирному договору

Захарова о диалоге с Японией по мирному договору: «О чем говорить?»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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О намерении его заключить ранее заявил японский премьер Кисида.

Москва не собирается вести диалог с Токио на предмет заключения мирного договора. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«О чем говорить, в таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший ранее место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добросовестных отношений», — сказала она.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Япония исключением не является, она продолжает вводить санкции против РФ. Среди рестрикций уже запрет на экспорт вакцин и медоборудования. Многие российские политики и предприниматели попадают в черный список. И при этом Токио хочет как можно скорее возобновить гуманитарные обмены с Москвой на Южных Курилах.

Кстати, еще в феврале 2023 года МИД России объявил о закрытии темы мирного договора с Японией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

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