Рыночная стоимость продукта превышает 3,5 миллиона рублей.

Силовики в Камчатском крае пресекли незаконный оборот красной икры, они изъяли у нарушителей свыше 570 килограммов продукта. Об этом сообщили в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по восточном арктическому району.

Отмечается, что в частом доме в городе Елизово силовики нашли и изъяли 185 пластиковых контейнера с икрой лососевых видов без документов, которые подтверждают законность происхождения продукта. При этом ее рыночная стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время ФСБ разбирается по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое сербов пытались провезти почти полтонны гашиша в Россию. В Псковской области изъяли партии наркотика на 800 миллионов рублей.