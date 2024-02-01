В Камчатском крае пресекли незаконный оборот красной икры

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

ФСБ изъяла более 570 кг красной икры из незаконного оборота на Камчатке

Фото, видео: Верещака Елена / ТАСС; ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Рыночная стоимость продукта превышает 3,5 миллиона рублей.

Силовики в Камчатском крае пресекли незаконный оборот красной икры, они изъяли у нарушителей свыше 570 килограммов продукта. Об этом сообщили в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по восточном арктическому району.

Отмечается, что в частом доме в городе Елизово силовики нашли и изъяли 185 пластиковых контейнера с икрой лососевых видов без документов, которые подтверждают законность происхождения продукта. При этом ее рыночная стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время ФСБ разбирается по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое сербов пытались провезти почти полтонны гашиша в Россию. В Псковской области изъяли партии наркотика на 800 миллионов рублей.

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