Разводят специально: почему охотников просят не пристреливать лис

Чем пушистые звери помогают людям?

Охотников попросили не убивать лис. Как объяснили сайту URA.ru, «Патрикеевны» помогают естественным путем бороться с грызунами. Как оказалось, многие аграрии специально разводят лис на своих территориях, чтобы те уничтожали мышей, сусликов и зайцев. Это удобно, так как лисы сами добывают себе пропитание, при этом помогая людям.

Однако иногда лисицы убегают с огороженных территорий и попадают в лес, где их уже поджидают охотники с капканами и ружьями. Чтобы хоть как-то защитить рыжих хищниц, некоторые управляющие территориями вводят своего рода «акцию» — за тушку убитого зайца они платят некоторую сумму.

Таким образом они надеются переключить фокус охотников с лис, а также уменьшить количество вредных для хозяйства зверьков, которые полностью съедают плодовые деревья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько животных погибает ради одной шубы.