Разводят специально: почему охотников просят не пристреливать лис

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Охотников попросили не убивать лис ради помощи в борьбе с грызунами

Разводят специально: почему охотников просят не пристреливать лис

Фото: www.globallookpress.com / Christian Heinrich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем пушистые звери помогают людям?

Охотников попросили не убивать лис. Как объяснили сайту URA.ru, «Патрикеевны» помогают естественным путем бороться с грызунами. Как оказалось, многие аграрии специально разводят лис на своих территориях, чтобы те уничтожали мышей, сусликов и зайцев. Это удобно, так как лисы сами добывают себе пропитание, при этом помогая людям.

Однако иногда лисицы убегают с огороженных территорий и попадают в лес, где их уже поджидают охотники с капканами и ружьями. Чтобы хоть как-то защитить рыжих хищниц, некоторые управляющие территориями вводят своего рода «акцию» — за тушку убитого зайца они платят некоторую сумму.

Таким образом они надеются переключить фокус охотников с лис, а также уменьшить количество вредных для хозяйства зверьков, которые полностью съедают плодовые деревья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько животных погибает ради одной шубы.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 20...

Последние новости

19:19
Любовь спасет мир: ТОП-5 фильмов, которые стоит посмотреть в День святого Валентина
19:08
Разводят специально: почему охотников просят не пристреливать лис
18:51
Со второй попытки: почему ЕС не хочет помогать Украине, но продолжает это делать
18:36
Путин: «Движение первых» объединяет почти 5 миллионов человек
18:28
Подробности, мотив, подозреваемый: главное об убийстве бойца ММА Мутаева в Дагестане
18:14
На донышке: как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса