Приговор вынесен: что будет со сжегшим тело сожительницы россиянином

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

В Челябинске убившего сожительницу мужчину осудили на 12 лет колонии

Приговор вынесен: что будет со сжегшим тело сожительницы россиянином

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Он совершил преступление в мае прошлого года.

Златоустовский городской суд Челябинской области вынес приговор мужчине, который в мае 2023 года убил сожительницу, а после сжег ее тело. Об этом URA.RU заявила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему местному жителю. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство».

«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Страшный случай произошел весной прошлого года. Во время домашнего скандала преступник сильно ударил сожительницу по голове табуретом, а затем воспользовался ножом. День спустя в попытке скрыть свое преступление мужчина вывез тело женщины на свалку и поджег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старушка убивала и расчленяла людей в своей квартире.

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