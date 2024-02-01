Более 70% победителей-миллионеров «Новогоднего миллиарда» оформили выигрыши

Уже 62 из 87 победителей, которые выиграли по миллиону рублей во время розыгрыша новогоднего 1526-го тиража «Русского лото», оформили свои призы. «Столото» призывает проверить свои лотерейные билеты остальных участников, так как 29% победителей все еще не объявились.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович отметила, что обладатели билетов-победителей могут обратиться за выигрышем в течении трех с половиной лет с момента проведения тиража.

«По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — прокомментировала Басанович.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января 2024 года. Главный приз — миллиард рублей — получила семья Светланы и Юрия Семеновых из Тюмени, они оформили выигрыш 12 января.

Известно, что годом ранее обладатели главного приза обратились за выигрышем в середине февраля. Победители сначала не могли поверить в свою удачу, а после долго планировали поездку в столичный лотерейный центр «Столото».

В первый день нового 2024 года были разыграны 100 призов по одному миллиону рублей. Известно, что 87 победителей-миллионеров — жители самых разных регионов страны. Еще 80 участников выиграли по 162,5 тысячи рублей, а 22 счастливчика — по 454 545 рублей. Всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей, а выигрышными стали 9 208 638 билетов.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел под бдительным контролем тиражной комиссии, а также экспертов компании F.A.C.C.T., которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями. Выигрышная комбинация была сформирована случайным образом, а нарушений зафиксировано не было.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.