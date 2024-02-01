Путин учредил орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Документ обнародован на портале официального публикования правовых актов.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградой системы Российской Федерации постановляю учредить орден „За доблестный труд“», — говорится в указе.

Этот орден будет присваиваться россияне за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин установил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Решение принято в целях совершенствования государственной наградной системы.