Путин учредил орден «За доблестный труд»

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

За какие заслуги перед страной будет присваиваться россиянам эта госнаграда?

Путин учредил орден «За доблестный труд»

Фото: publication.pravo.gov.ru

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд». Документ обнародован на портале официального публикования правовых актов.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградой системы Российской Федерации постановляю учредить орден „За доблестный труд“», — говорится в указе.

Этот орден будет присваиваться россияне за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд, а также за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин установил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Решение принято в целях совершенствования государственной наградной системы.

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